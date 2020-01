De ahora en adelante, las series de Marvel Studios (transmitidas a través de la plataforma de Disney +) serán fundamentales para entender lo que pasa en el UCM dado que ahí conoceremos nuevos personajes. Tal es el caso de U.S Agent, el nuevo Capitán América, que en esta ocasión será personificado por el actor Wyatt Russell (‘Operación Overload‘) para ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

La nueva serie, dirigida por Kari Skogland (‘Riverworld’), ya ha comenzado su rodaje, y a través del sitio Page Six se han revelado las primeras imágenes de Russell en su papel de U.S Agent en pleno set de grabación.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

En las imágenes se le puede ver con un uniforme militar y otra más revela su identidad de superhéroe portando el traje del Capitán América rediseñado y armado con lo que parece el escudo de Steve Rogers.

Su personaje, cuyo nombre verdadero es John Walker, se introdujo por primera vez en los cómics en 1986 como un villano llamado Super Patriot. Más tarde, reemplaza al Capitán América como un superhéroe sancionado por el gobierno y finalmente se lo conoce como U.S Agent.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ es protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan quienes regresan en sus papeles tras lo sucedido en ‘Avengers: Endgame‘.

Disney + aún no ha anunciado fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que sus 6 primeros capítulos lleguen durante el otoño 2020.