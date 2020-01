Esto no es un simulacro. Finalmente, después de una larga espera, Pearl Jam ha lanzado el primer sencillo oficial de su próximo álbum de estudio, Gigaton.

La nueva canción de Pearl Jam se titula “Dance of the Clairvoyants”, en la cual Eddie Vedder y compañía han decidido explorar el camino de la experimentación, con un sonido más tranquilo, apoyado con el uso de sintetizadores.

Abajo puedes escuchar “Dance of the Clairvoyants”, la nueva canción de Pearl Jam, y no olvides que Gigaton, el primer álbum de la banda en siete años, llegará el próximo 27 de marzo.