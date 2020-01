No pasará mucho tiempo antes de que podamos ver nuevamente en acción a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, pues será justamente esta dupla de reconocidos actores quienes protagonicen ‘Killers Of The Flower Moon’, la próxima película de Martin Scorsese.

Hablando en los SAG Awards 2020 mientras introducía a De Niro por el premio a ‘Logros de Vida’, Leonardo DiCaprio confirmó su participación en el próximo proyecto de Scorsese:

“He aprendido mucho de los dos“, dijo DiCaprio. “Tengo la suerte de llamarlos colaboradores, Bob desde ‘This Boy’s Life’ y Marty desde ‘Gangs of New York’. Después de 30 años, trabajar nuevamente junto a Bob en el próximo drama de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, es un verdadero honor “.

Ambos actores compartieron cuadro en ‘This Boy’s Life’, cinta de 1993 dirigida por Michael Caton-Jones, pero nunca han coincidido en alguna de las de Scorsese a pesar de que sí han trabajado anteriormente con el cineasta.

Basado en el libro de no ficción más vendido de David Grann en 2017, ‘Killers of the Flower Moon‘ cuenta la historia de los asesinatos de Osage en la década de 1920, cuando varios nativos americanos de la Nación Osage fueron asesinados después de que se descubrieron depósitos de petróleo debajo de sus tierras en Oklahoma.

La película está programada para comenzar a rodarse en Oklahoma esta primavera, con Eric Roth (‘A Star Is Born’, ‘Forrest Gump‘) al frente del guión.