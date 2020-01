Apenas han pasado cuatro meses desde el lanzamiento de ‘Beneath The Eyrie’, el séptimo y más reciente material de estudio en la carrera de Pixies, y la agrupación liderada por Black Francis sorprende con la publicación de un nuevo EP cuyos temas provienen justamente de las sesiones de grabación de este disco.

Titulado ‘Beneath The Eyrie Demos: Part 1’, incluye 3 canciones: “The Good Works Of Cyrus”, “Please Do Don’t Go” y “Chapel Hill”. Ninguna de ellas, que fueron escritas por el mismo Francis, terminaron en ‘Beneath The Eyrie‘ bajo esos nombres.

Se trata de la primera compilación inédita de Pixies desde ‘Beneath The Eyrie, y por supuesto, el nombre del material sugiere que pueden haber más en camino.

Será a finales de febrero que Pixies se embarque en una nueva gira internacional comenzando en Japón, y que los mantendrá bastante ocupados hasta septiembre. La agrupación hará algunas paradas en festivales europeos, destacando su participación en el Hyde Park de Londres, compartiendo escenario con Pearl Jam.