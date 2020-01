‘Parasite’, el thriller de comedia negra surcoreano obra del cineasta Bong Joon-ho continúa cosechando éxitos y galardones en esta temporada de premios, y ahora, ha sido en el marco de los Screen Actors Guild Awards 2020 que se queda con el premio a ‘Mejor Actuación en Conjunto‘, marcando la primera vez que una película extranjera obtiene dicho honor.

El premio a ‘Mejor Actuación en Conjunto’ es un indicador del largometraje que ganará la estatuilla a ‘Mejor Película’ en Los Oscar, aunque es verdad que su historial predictivo es decididamente mixto. Once de las películas que ganaron el premio SAG a ‘Mejor Actuación en Conjunto’ han ganado el Oscar a ‘Mejor Película’; doce más fueron nominadas pero perdieron; y una más (‘The Birdcage‘ de Mike Nichols) no fue nominada.

‘Parasite‘ es la segunda película en idioma extranjero que ha conseguido ser nominada en la categoría de ‘Mejor Actuación en Conjunto’ después de ‘The Life Is Beautiful‘, comedia dramática italiana dirigida por su estrella, Roberto Benigni, en 1998.

Este año, ‘Parasite’ se enfrentó contra grandes rivales incluyendo ‘Bombshell’, ‘The Irishman’, ‘Jojo Rabbit’ y ‘Once Upon a Time … in Hollywood’ y presentó un conjunto de actores y actrices desconocidos para el público estadounidense encabezado por Song Kang-ho, lo que hace de su triunfo algo histórico.