A pocas semanas de encontrarnos en El Parque Natural Las Estacas, Bahidorá 2020 confirma su cartel oficial añadiendo un acto estelar más: Se trata de la icónica intérprete de R&B y neo soul Erykah Badu, quien se presentará el próximo 15 de febrero en la octava edición del paradisiaco festival.

Badu, quien es considerada una de las artistas más destacadas dentro del R&B, neo soul y hip hop, llegará a México por primera vez a lado de un ensamble en vivo dirigido por RC Williams e integrado únicamente por músicos de Texas, estado natal de la cantante.

Clásicos de su discografía como “On & On” y “Next Lifetime” se mezclarán con covers a temas tan emblemáticos como “Don’t Stop the Music” de Yarbrough & Peoples en una velada que promete ser única.

El resto del line up se nutre con el crisol de propuestas de Equiknoxx, La Redada, DJ Tudo y Pauza, así como una selección de artistas amantes de los sonidos clásicos como Habibi Funk, Analog Africa, Global Roots y Sassy J. La escuadra electrónica del festival queda en manos de Palms Trax y Josey Rebelle, quienes se unen al talento previamente anunciado.

Además, se han anunciado a los colectivos invitados para hostear las fiestas de inauguración y clausura: ONDA MUNDIAL y Sunday Sunday.

Bahidorá 2020 se llevará a cabo del 14-16 de febrero en el Parque Natural Las Estacas. Si aún no tienes tus boletos puedes comprarlos por aquí.