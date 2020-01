Aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de escuchar algún adelanto, Pearl Jam ha compartido a través de redes sociales el tracklist oficial de ‘Gigaton’, su próximo material de estudio a estrenarse el 27 de marzo a través de Monkeywrench / Republic Records. Los pedidos anticipados ya están disponibles en el sitio oficial de la banda, PearlJam.com.

1. “Who Ever Said”

2. “Superblood Wolfmoon”

3. “Dance of the Clairvoyants”

4. “Quick Escape”

5. “Alright”

6. “Seven O’Clock”

7. “Never Destination”

8. “Take The Long Way”

9. “Buckle Up”

10. “Come Then Goes”

11. “Retrograde”

12. “River Cross”

Gigaton. Out March 27th. Which track are you most excited to hear?



More info and pre-order: https://t.co/uDIWRrKT1y pic.twitter.com/il6Zvb22bh — Pearl Jam (@PearlJam) January 20, 2020

El larga duración de 12 pistas será el undécimo material de estudio en la carrera de Pearl Jam y sucederá a ‘Lightning Bolt’ del 2013. Incluirá el sencillo “Dance of the Clairvoyants”,cuyo lanzamiento es inminente y representará el primer corte de este esperado nuevo álbum. Cabe destacar que no incluirá su canción más reciente, “Can’t Deny Me” del 2018, lanzada como parte de una compilación especial para su club de admiradores, Ten Club.

‘Gigaton‘ marca la primera coproducción de la banda con Josh Evans, quien anteriormente trabajó con Chris Cornell de Soundgarden y los miembros de Pearl Jam, Mike McCready y Jeff Ament. Brendan O’Brien ha sido el encargado de producir la mayoría de sus discos, incluidos ‘Lightning Bolt’ y ‘Backspacer’ de 2009.