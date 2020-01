La noche de ayer, domingo 19 de enero de 2020, se dio a conocer la noticia sobre el triste fallecimiento de Ray Burton, padre de Cliff Burton, el legendario bajista de Metallica, quien participara en los primeros 3 álbumes de la banda (Kill ‘Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets).

Ray Burton falleció a los 94 años de edad, y aunque Cliff, su hijo, falleció en aquel trágico accidente de autobús en 1986, mantuvo su espíritu vivo en la banda y en todos los fans de Metallica alrededor del mundo.

Sobre su fallecimiento, Metallica compartió un emotivo obituario en su sitio oficial, en el cual la banda declara que “por 38 años tuvieron mucha suerte de contar con la energía, sabiduría y luz de Ray en su vida”.

Ray Burton era reconocido por sus constantes apariciones en conciertos de Metallica, en los cuales se le podía ver a un costado del escenario, en el famoso snake pit o incluso infiltrado en el público.

Además, Ray Burton también era ampliamente admirado debido a que todas las regalías que recibía de Metallica a nombre de Cliff Burton las donaba constantemente a organizaciones caritativas.

Descanse en paz, Ray Burton.