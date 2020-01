A finales del año pasado, el vocalista y líder de la banda Poison, Bret Michaels, tuvo un pequeño accidente en su hombro derecho.

Tras haberse tratado y realizado varios estudios, la visita al doctor para reparar un hueso desacomodado, se terminó convirtiendo en una revisión completa donde tras realizar una biopsia, doctores descubrieron que Bret Michaels padecía de cáncer de piel.

Mientras que la noticia es dura pues el vocalista está próximo a realizar 30 fechas junto a Poison y Mötley Crüe, Def Leppard, Joan Jett and the Blackearts, así como Tuk Smith & The Restless Hearts por los EEUU, el vocalista se mostró positivo al declarar que se encuentra en perfecto estado anímico y listo para resolver esto:

“Estoy en las manos de los expertos. No podría estar mejor. Puede que esto me retrase un poco al principio, pero después de un par de shows solo y con la banda, sé bien que voy a recuperar el ritmo y si Dios quiere, este será un año increíble. ¡Se los prometo!”

Bret Michaels fue un ícono del glam rock en los 80. Después, se convirtió en la estrella de su propio show “Rock Of Love“. Hoy, el vocalista es una figura respetada en la historia del rock estadounidense y sus fans están listos para verle girar por el país y ganar en esta lucha contra el cáncer.