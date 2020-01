Hay personas que definitivamente no están hechas para estar al volante 💔

Es verdad que algunas personas no nacieron con el don de estar frente al volante, y ese es justamente el caso de Finn Wolfhard, una de las estrellas juveniles de ‘Stranger Things’ quien a sus 17 tiernos años de edad ya se ha dado por vencido en eso de conducir un automóvil.

Recientemente, el joven actor se presentó en el programa de variedades ‘Live with Kelly and Ryan’ para hablar, entre otras cosas, sobre la próxima y muy esperada temporada de ‘Stranger Things’ que confirmó, ya empezó a rodarse.

También habló sobre su poca -o nula- habilidad para estar frente al volante, pues reveló que reprobó su examen de manejo escrito -dos veces- y que para este punto, ya no está dispuesto a seguir intentándolo.

“Hice mi examen escrito y fallé dos veces porque soy actor, supongo, y tonto”, dijo. “Y luego me enojé tanto conmigo mismo que no lo volví a hacer”.

Como solución alternativa a sus problemas de movilidad, Wolfhard aseguró pedirle ayuda a sus amigos para que le den un “aventón” de vez en cuando.

“No les pago, pero probablemente debería comenzar a pagarlos”, dijo. “Es algo ridículo”, confesó.

Mientras tanto, Calpurnia, la primera agrupación musical de Finn Wolfhard, anunció su separación en noviembre del 2019, pero el actor y músico no tardó mucho en formar un nuevo proyecto. The Aubreys se presentó oficialmente el año pasado revelando que están listos para aparecer en la banda sonora de la nueva película ‘The Turning‘ protagonizada por el mismo Wolfhard junto a Mackenzie Davis de ‘Black Mirror’.

