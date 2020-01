A tres años del lanzamiento de ‘Drunk’, su última pieza de estudio, el músico y compositor angelino Thundercat anuncia lo que será el cuarto disco en su carrera. Se titulará ‘It Is What It Is’ y como primer adelanto comparte el sencillo “Black Qualls“, tema en el que colaboran Steve Lacy -miembro de The Internet– y Steve Arrington. La versión extendida del álbum también incluye a Childish Gambino.

Este nuevo tema reúne a Thundercat con uno de sus máximos ídolos del funk, Steve Arrington, de quién ha sido fan desde que era un adolescente. “La encarnación física de los músicos de Ohio en una persona: Realmente es un tipo funky”, asegura.

Todo el groove y la elegancia de Thundercat quedan de manifiesto en “Black Qualls“. Escúchala a continuación.

A propósito de ‘It Is What It Is“, co-producido junto a Flying Lotus, el músico comentó:

“Este álbum trata sobre el amor, la pérdida, la vida y los altibajos que vienen con eso “. Añadió:” Es un poco irónico, pero en diferentes momentos de la vida te encuentras con lugares que no necesariamente entiendes … algunas cosas simplemente no están destinadas a ser entendidas “.

Además de Lacy y Arrington, el larga duración contará con grandes colaboradores musicales como Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Ty Dolla $ign, BADBADNOTGOOD, Louis Cole, y el actor/comediante Zack Fox.

‘It Is What It Is‘ estará disponible a partir del próximo 03 de abril a través del sello Brainfeeder.

01 Lost in Space / Great Scott / 22-26

02 Innerstellar Love

03 I Love Louis Cole [ft. Louis Cole]

04 Black Qualls [ft. Steve Lacy, Steve Arrington and Childish Gambino]

05 Miguel’s Happy Dance

06 How Sway

07 Funny Thing

08 Overseas [ft. Zack Fox]

09 Dragonball Durag

10 How I Feel

11 King of the Hill

12 Unrequited Love

13 Fair Chance [ft. Ty Dolla $ign & Lil B]

14 Existential Dread

15 It Is What It Is