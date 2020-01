El próximo 28 de febrero conoceremos el 5to álbum de estudio que Real Estate tiene para nosotros.

Al menos eso es lo que la banda ha declarado con la llegada de su más reciente video, “Paper Cup“, el cual llega como el primer single de esta futura producción que alcanzaremos gracias a Domino Records.

Esto representa un gran paso para la banda, pues en 2017 anunciaron la salida oficial de Matt Mondanile tras haber sido denunciado por comportamientos sexuales y psicológicos inadecuados frente a diversas ex-parejas.

Hoy, la banda parece estar lista para retomar el camino sin Matt y seguir haciendo música para todo el público que quedó un tanto desolado tras enterarse que la banda podría no continuar.

¡Pues bueno! Acá hay Real Estate para rato. ¡Disfruten “Paper Cups”!

El nombre de su nuevo álbum será ‘The Main Thing’. Chequen por acá el tracklist:

01 Friday

02 Paper Cup [ft. Sylvan Esso]

03 Gone

04 You

05 November

06 Falling Down

07 Also a But

08 The Main Thing

09 Shallow Sun

10 Sting

11 Silent World

12 Procession

13 Brother