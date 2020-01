Bombay Bicycle Club lanzará 'Everything Else Has Gone Wrong' el próximo 17 de enero.

Bombay Bicycle Club ha compartido el último avance de su nuevo álbum de estudio Everything Else Has Gone Wrong, con el nuevo sencillo “Is It Real”, el cual puedes escuchar a continuación.

Everything Else Has Gone Wrong se convertirá en el quinto álbum de Bombay Bicycle Club y en el primero que publica la banda desde que lanzó So Long, See You Tomorrow en 2014.

Como parte de la promoción de su nuevo disco, Bombay Bicycle Club se presentará en El Plaza Condesa de la Ciudad de México el próximo 9 de mayo.