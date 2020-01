Este año se estrenará la nueva película de James Bond, titulada No Time To Die, la cual marcará la última interpretación de Daniel Craig como el famoso agente 007.

Esta semana se dio a conocer que el afamado y cotizado compositor Hans Zimmer (responsable de soundtracks originales de películas como la trilogía de The Dark Knight, Interstellar e Inception) estará a cargo de la música original del filme.

Sin embargo, una de las partes más importantes de cada película de James Bond es su canción original. Cada película del agente 007 entrega un hit musical a cargo de uno de los artistas más sonados del momento.

Y para No Time To Die, han surgido rumores los cuales indican que Billie Eilish podría ser la indicada de dar vida a la canción original de la película.

Y es que de acuerdo con el sitio Deadline, personas cercanas a Billie Eilish están compartiendo este rumor, al mismo tiempo que la propia Billie compartió en Instagram una foto con actrices de películas de James Bond pasadas, como Eva Green, Halle Berry y Lea Seydoux (la fotografía ha sido borrada desde entonces).

Al momento, no hay confirmación ni comentarios por parte de los representantes de Billie Eilish sobre su posible participación en James Bond: No Time To Die, con la canción original, pero definitivamente es algo que todos quisiéramos que sucediera.