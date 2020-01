Thom Yorke, líder y vocalista de Radiohead, ha tomado por sorpresa a todos sus fans después de que hoy subiera cuatro canciones inéditas a servicios de streaming, como Spotify y Apple Music.

Para empezar, se trata de la canción “Hearing Damage” (su aportación a la película The Twilight Saga: New Moon), mientras que las otras tres canciones son “What the Eyeballs Did”, “S.A.D.” y “Magic Beanz”, parte de su proyecto Atoms for Peace.

Abajo las puedes escuchar.

Recientemente, Thom Yorke fue considerado en la primera lista para los premios Óscar 2020, en la categoría de Mejor Canción Original. Sin embargo, el día de ayer se anunciaron los nominados oficiales, entre los cuales ya no aparece el líder de Radiohead.