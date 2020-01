El día de hoy, Lunes 13 de enero, se han dado a conocer todos los nominados a los premios Oscar 2020, la fiesta más grande de Hollywood que reconoce lo mejor del cine de los últimos 12 meses.

Y en lo que compete al mundo de la música, ya se dio a conocer la lista de artistas que están nominados a las categorías Mejor Canción Original y Mejor Score.

Bien, pues para todos los fans de Radiohead, que esperaban ver a Thom Yorke en la lista de Mejor Canción Original, la Academia ha decidido dejarlo fuera, junto con Taylor Swift y Beyoncé, quienes junto con Yorke también habían llegado a la primera shortlist de la categoría.

Al final, la lista de nominados en las mencionadas categorías, quedó de la siguiente manera:

Mejor Canción Original:

Randy Newman – “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Toy Story 4)

Chrissy Metz – “I’m Standing With You” (Breakthrough)

Elton John & Bernie Taupin – “I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman)

Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez – “Into The Unknown” (Frozen II)

Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo – “Stand Up” (Harriet)

Mejor Score:

Hildur Guðnadóttir – Joker

Alexandre Desplat – Little Women

Randy Newman – Marriage Story

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: The Rise Of Skywalker

Thom Yorke se acercó a su nominación al premio Oscar 2020 con la canción “Tiny Battles”, para la película Motherless Brooklyn, de Edwad Norton.