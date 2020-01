Junto con el lanzamiento de ‘Rare’, el tercer álbum en la carrera de Selena Gomez, también se ha compartido un nuevo video oficial del sencillo que retoma el nombre del disco, en donde podemos ver a la cantante pop en medio de un paisaje sacado de un cuento de hadas, en medio de colores, glitter y magia.

Se trata del primer compilado inédito de Selena desde el famoso ‘Revival‘ del 2015, y asegura que es “la música más honesta que ha hecho”. El material también incluye los sencillos “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”.El LP de 13 pistas incluye colaboraciones con 6lack y Kid Cudi, la versión de lujo agrega los singles previamente lanzados:”Wolves (feat. Marshmello)”, “Back to You”, “Bad Liar”, “It Ain’t Me (feat. Kygo)” y “Fetish (feat. Gucci Melena).”

En entrevista con Zane Lowe en Beats 1, Gomez aseguró que escribió “Lose You To Love Me” -pieza que se especula está dedicada a Justin Bieber-a su regreso de un centro de tratamiento de salud mental.