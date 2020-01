La gran Patti Smith fue una de las últimas invitadas al programa de variedades ‘The Tonight show With Jimmy Fallon’ , y en esta ocasión, rindió una brillante re-interpretación de “After The Gold Rush”, canción original de Neil Young publicada en 1970 en el disco que lleva el mismo nombre.

Previo a su interpretación, Smith recitó un nuevo poema que habla sobre el caos que se vive en la actualidad, pero con un dejo esperanzador al final: “Sin embargo, sigo pensando que / Algo maravilloso está por suceder / Tal vez mañana / Un mañana después de toda una sucesión de mañanas “.

Acompañada por Tony Shanahan en los teclados, Smith prosiguió a interpretar “After The Gold Rush” haciendo un guiño a los problemas medioambientales que azotan al planeta mediante un poco de dramatismo en la línea “Look at mother nature on the run”.

También platicó en entrevista con Jimmy Fallon sobre ‘Year Of The Monkey‘, su más reciente libro de memorias.