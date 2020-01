Miles de fans no pueden estar equivocados.

Pocos son los videojuegos que te dejan una “lección” o “reflexión”.

En el caso de ‘The Last Of Us’, muchos puntos sensible fueron tocados en la comunidad gamer que lo disfrutó, ya que su contexto social y distópico, les dejaba pensativos entorno a cómo funcionaría la sociedad en el Apocalipsis, y de qué tan real podría ser sobrevivir en un mundo así.

Algo complejo, ¿no?

Y justamente por su complejidad tanto a nivel guión (siendo Neil Druckmann el responsable de esto), como a nivel producción, diseño y programación, es que usuarios de Metacritic han probado la segunda parte del juego y llegado a la conclusión de que no sólo una u otra parte, sino que toda la franquicia en general es el juego de la década.

Gracias a su jugabilidad, realismo, impecable trabajo en el guión y gráficos, miles de fans decidieron que este era el videojuego a recordar de los últimos 10 años.

Y aunque esto no representa nada oficial, sí es una increíble visualización de qué fue lo que realmente aconteció en el mundo de los videojuegos.