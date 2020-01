Se trata del primer sencillo de su próximo material discográfico, 'I Am Not a Dog on a Chain'

Morrissey está listo para regresar con nuevas canciones durante este 2020, y como adelanto, nos ofrece “Bobby, Don’t You Think They Know?”, primer corte de lo que será su décimo cuarto material como solista titulado ‘I Am Not A Dog In A Chain’.

“Bobby, Don’t You Think They Know?” es una pieza en colaboración con la leyenda de Mowton, Thelma Houston, cantante estadounidense de soul, R&B y música disco. Al respecto de este tema y su trabajo a lado de Moz, Houston comentó:

“Una de las mayores alegrías para mí en este negocio es tener la oportunidad de colaborar con otros artistas importantes. Me encanta el desafío de ver si lo que hago puede funcionar con lo que están haciendo. A veces funciona, y a veces no“.

“Creo que la combinación de lo que Morrissey está cantando y lo que yo estoy cantando realmente funciona en “Bobby”. ¡Y fue muy divertido trabajar con M en el estudio también! ”, concluyó.

Mientras tanto, ‘I Am Not A Dog In A Chain‘, que contendrá 11 tracks, marcará el primer trabajo inédito del intérprete de 60 años de edad desde ‘Low In High School’, su último LP lanzado en 2017. Producido por Joe Chicarelli, llegará el próximo 20 de marzo a través de BMG.