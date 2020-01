Ya puedes escuchar el primer adelanto de ‘Circles’, el recién anunciado nuevo material póstumo de Mac Miller. El sencillo se titula “Good News” y es una especie de balada bastante nostálgica, coronada por un video oficial -dirigido por Anthony Gaddis y Eric Tilford– hecho a base de fotos, videos y recortes de Mac.

A través de un comunicado oficial, la familia de Mac Miller anunció el lanzamiento de un nuevo material póstumo del artista titulado ‘Circles‘, en el cual, estuvo trabajando previo a su fallecimiento como pieza complementaria de ‘Swimming’, el último disco que publicó en vida durante agosto del 2018, tan sólo un mes antes de su fallecimiento.

‘Circles’ estará disponible a partir del próximo 17 de enero y a continuación puedes checar su tracklist completo:

01 Circles

02 Complicated

03 Blue World

04 Good News

05 I Can See

06 Everybody

07 Woods

08 Hand Me Downs

09 That’s on Me

10 Hands

11 Surf

12 Once a Day