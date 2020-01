Tal y como lo hacían a principios del año 2000, The Neptunes, la dupla de productores conformada por Pharrel Williams y Chad Hugo, está lista para regresar formalmente durante este 2020 y trabajar con grandes nombres de la industria musical como Jay Z, Blink-182, Lil Uzi Vert y muchos más. Así lo aseguro el mismo Hugo, en entrevista para Clash Music.

“Me estoy centrando en las cosas de The Neptunes, volviendo a la rutina de The Neptunes “, dijo. “Estamos haciendo un par de cosas. Hay una banda sonora de videojuego que está en proceso en este momento de la que no puedo hablar, se supone que no debo hacerlo, pero está en proceso ahora mismo “.