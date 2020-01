“Birds of Prey (The Fantabulous Emancipation of One Miss Harley Quinn)” es probablemente una de las películas más esperadas en el universo DC desde que anunciaron que, compitiendo contra Marvel, comenzarían a lanzar una nueva “saga” de largometrajes enfocados a sus súper héroes.

Ahora de la mano de James Gunn, el film que ya nos presumió una mirada a lo que nos podemos esperar de Margot Robbie y compañía, llegará a la ciudad de México a finales de enero para iniciar su gira mundial previo al estreno de la película programado para este 07 de febrero.

¿Y lo mejor?

Que lo anunciaron con un emocionante trailer.

¡Prepárense para las nuevas aventuras de Harley Quinn y compañía!