Sin duda alguna, The Witcher se ha convertido en una de las series más importantes para Netflix en los últimos meses, e incluso años. La serie de fantasía, protagonizada por Henry Cavill, generó alta expectativa, y al momento de su estreno logró recaudar reacciones principalmente positivas.

La primera temporada de The Witcher contó con solo ocho capítulos (eso sí, cada uno de más de una hora de duración), por lo que su creciente base de fans ya espera con ansias la segunda parte de la serie.

Bien, pues en en una reciente sesión de preguntas y respuestas en reddit, la showrunner de The Witcher, Lauren S. Hissrich, reveló que la segunda temporada será estrenada hasta 2021.

Así fue como lo explicó.

Todavía no tenemos una fecha de estreno para la temporada 2 más allá de que llegará en 2021. No queremos apurar el producto. Eso no beneficia a nadie.

Lauren S. Hissrich en reddit.