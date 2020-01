Después de trabajar con más de 50 horas de imágenes inéditas y 140 horas de audio registrado en los meses previos a la separación de la banda, Peter Jackson dedicó todo su 2019 a trabajar en el próximo largometraje de su carrera:

Un documental de The Beatles que nos llevará por los últimos momentos de la banda y la creación de ‘Let It Be’.

Y mientras que esta información podría ser suficiente para emocionarnos y saber de qué va la película, la realidad es que los fans han estado más ansiosos por saber cuándo se va a estrenar.

Y uno acaba de deducir que probablemente será el 15 de octubre…

Pero, ¿cómo lo supo?

La plataforma de Amazon en el Reino Unido lanzó el anuncio de un libro llamado The Beatles Get Back programado para el 15 de octubre. Al llamar a la editorial para saber de qué iba esto, le dijeron que sería un libro basado en la creación del álbum Let It Be y los meses previos a la separación de The Beatles…

¿Les suena familiar?

Además, la misma plataforma aseguró que este libro saldría hasta octubre porque acompañaría el estreno de un filme que va de la mano con el libro.

¡Así que ahí lo tienen!

Misterio resuelto.