Este año se cumplen 10 años del estreno de Inception, una de las películas más aplaudidas del director y cineasta Christopher Nolan, quien es también reconocido por hacer realidad la trilogía de Batman, The Dark Knight.

Y bueno, una década después de que Inception (o El Origen) llegara al mundo, muchos seguimos sin entender qué pasa en la película, incluyendo a su protagonista Leonardo DiCaprio.

En una reciente entrevista, el actor conocido por filmes como The Wolf of Wall Street, Titanic y The Revenant (entre otras) confesó no tener ni idea de qué pasa en Inception, revelando lo siguiente:

Aún no tengo ni idea de lo que pasaba. Los actores solemos estar enfocados en nuestro personajes, pero, en el caso de la mente de Christopher Nolan, todo el mundo estaba tratando de juntar las piezas de aquel rompecabezas. Leonardo DiCaprio para MovieWeb

No obstante, Leonardo DiCaprio admitió que no se trata de precisamente de encontrarle sentido a la trama de Inception. Contrario a esto, el actor precisó que el final de la historia está sujeto a la interpretación de cada espectador.

Es decir, ¿el personaje “Cobb” termina atrapado en un sueño, o está de vuelta en el mundo real? Eso lo “decide” cada quién.