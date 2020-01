Los iconos del punk de Los Ángeles, Bad Religion, han anunciado la publicación de un nuevo libro autobiográfico que llevará por nombre ‘Do What You Want: The Story of Bad Religion’ que incluirá crónicas, fotos raras e inéditas y material de archivo cuya publicación está programada para el próximo 18 de agosto coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de la banda.

El libro se describe como una “historia / narrativa oral híbrida” y fue escrito por el líder de Bad Religion, Greg Graffin, los miembros fundadores, Brett Gurewitz y Jay Bentley, y el guitarrista Brian Baker, con la ayuda del periodista musical, Jim Ruland.

‘Do What You Want‘ será una crónica escrita e ilustrada sobre los 40 años de la agrupación, desde su sus inicios como adolescentes que experimentaban en un garaje de San Fernando Valley llamado ‘The Hell Hole’ hasta encabezar los principales festivales de música de todo el mundo.

Junto con el lanzamiento de ‘Do What You Want’, Bad Religion festejará su 40 aniversario con una gira por América del Norte durante la primavera en compañía de Alkaline Trio.