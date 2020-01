El día de hoy, 8 de enero de 2020, el gran David Bowie estaría cumpliendo 72 años de vida. Para celebrar, este año tendremos dos nuevos lanzamientos de Bowie, los cuales se tratan de un nuevo EP y un nuevo LP.

Los detalles son los siguientes. El EP se titula Is It Any Wonder? el cual incluirá canciones inéditas y nunca antes lanzadas.

Por el otro lado, el LP se titula ChangesNowBowie el cual estará (principalmente) comprendido por canciones acústicas de sus ensayos para el concierto que ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York en 1996.

El EP Is It Any Wonder? llegará el próximo 17 de enero, mientras que el LP ChangesNowBowie verá la luz el día 18 de abril, como parte del Record Store Day 2020.

Ahora, ambos lanzamientos incluirán el siguiente estreno, una nueva e inédita versión del clásico “The Man Who Sold The World”. Pásale a escucharla.