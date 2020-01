Previo a su llegada al catálogo de Disney +, ‘The Falcon and The Winter Soldier’, la próxima serie de Marvel Studios, ha revelado su increíble póster oficial en donde podemos apreciar a ambos super héroes (interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan) mientras que en el cielo aparece un bosquejo del escudo del Capitán América.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ marcará la primera producción de Marvel Studios para la pantalla chica y para el servicio de transmisión de Disney +. El proyecto se anunció oficialmente durante la Comic-Con de San Diego de 2019, y más detalles fueron revelados durante la Expo D23 de Disney.

Junto con Mackie y Stan, el espectáculo será protagonizado por Emily VanCamp como la agente de SHIELD, Sharon Carter, Daniel Bruhl como el villano Baron Zemo, y el personaje de John Walker que será interpretado por Wyatt Russell, quien hará su debut en el MCU.

“Estoy muy emocionado“, dijo Stan sobre la serie durante una aparición en la convención el año pasado.

“Va a ser genial y un poco loco. Todo lo que puedo decir es que es nuevo y diferente de lo que han visto hasta ahora. Quiero decir, estará totalmente en línea con todo lo que ha sucedido y lo que hemos visto, etc., pero estos personajes están obteniendo un kilometraje adicional en términos de saber quiénes son ahora, qué sienten, qué son”, concluyó.

The Falcon and the Winter Soldier’ llegará a la plataforma de Disney + en EE.UU. en algún momento del 2020.