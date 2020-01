Bombay Bicycle Club ha anunciado su regreso a México con un concierto confirmado en El Plaza Condesa el próximo 9 de mayo, a las 20:00 hrs.

La banda de indie rock inglesa llegará regresará a nuestro país para presentar su nueva producción discográfica Everything Else Has Gone Wrong, con Sports Team como invitado especial.

Los boletos estarán a la venta este viernes 10 de enero a las 10:00 a.m. en el sistema Ticketmaster y los precios son los siguientes:

General: $580

Balcón: $790

Palco: $640

Salas: $640

Discapacitados: $580