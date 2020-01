El actor interpretará a Bob Dylan en la nueva película 'Going Electric'.

El joven y carismático actor Timothee Chalamet interpretará al legendario músico Bob Dylan en una nueva película biográfica dirigida por James Mangold, quien estuvo a cargo del más reciente blockbuster Ford vs. Ferrari.

El acuerdo se dio a conocer el día de ayer, Lunes 6 de enero de 2020, y es que el afamado director cerro un trato con la compañía Searchlight Pictures para la realización de este nuevo filme.

Además, también se sabe que el propio Bob Dylan colaborará con los productores de la película para cuidar cada detalle de la historia, la cual se va a centrar en la transición del artista de ser una estrella folk a una estrella de rock.

Aún no hay título confirmado para este filme, pero varios medios aseguran que Going Electric será el nombre final de esta nueva biopic de Bob Dylan. Por otro lado, aún no hay fecha confirmada para su estreno.