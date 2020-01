¡Se vienen nuevas producciones de Tame Impala, The XX, The Cure, The Killers y más!

El 2020 ya inició, y con él, se escribe una larga lista de talentos tanto veteranos como nuevas promesas de la industria que han asegurado lanzarán material discográfico durante este año, o que por lo menos, están trabajando en nueva música.

Rihanna, Adele, Lady Gaga, Tame Impala, The Cure y muchos más están entre los artistas que planean lanzar un nuevo álbum durante estos próximos 12 meses, y que por supuesto, morimos por escuchar.

10 de los discos más esperados del año:

Lady Gaga

Fue durante octubre pasado que Lady Gaga tomó redes sociales para dar un pequeño teaser sobre su próxima producción discográfica, la cual, aún no tiene un nombre confirmado pero se rumora tendrá colaboraciones con Sophie, BloodPop y el ex miembro de Dirty Pretty Things, Anthony Rossomando.

Kasabian

La agrupación británica podría estar preparando su séptima producción discográfica, ya que Serge Pizzorno aseguró que sería experimental y llena de guitarras ruidosas. Se espera que este nuevo disco se libere a mediados de año, después del único concierto confirmado por la agrupación en Reino Unido.

Lana Del Rey – ‘White Hot Forever’

Antes de lanzar ‘Norman Fucking Rockwell!‘, Lana Del Rey confirmó que había otro disco en camino, titulado ‘White Hot Forever’. Si bien la estrella aún no ha hablado sobre cómo sonará, dijo en agosto que probablemente sería un “lanzamiento sorpresa en algún momento dentro de 12 o 13 meses”.

Deftones

A través de redes sociales, la agrupación liderada por Chino Moreno confirmó que estaban trabajando en el estudio de grabación para entregar un nuevo material discográfico, el noveno en su carrera y sucesor de ‘Gore’ del 2016.

Se presume que esta nueva pieza tendrá un línea melódica muy parecida al exitoso ‘White Pony’.

Foo Fighters

Después de que Dave Grohl asegurara que el el seguimiento de ‘Concrete & Gold’ del 2017 sería “jodidamente extraño”, parece que Foo Fighters podría estar celebrando su 25 aniversario en 2020 lanzando un nuevo disco.

La banda compartió una foto de ellos grabando en una bañera con los hashtags # FF2020 y # FF25.

The xx

El trío londinense comenzó el año con una prometedora actualización sobre el sucesor de ‘I See You’ del 2017. “Mirando hacia el 2020“, escribió la banda en Instagram. “Todos hemos estado trabajando en música nueva. ¡No podemos esperar para compartirla con ustedes! ¡Esperamos que tengan el mejor año nuevo! ”

The Cure

El decimocuarto álbum de estudio y el primer trabajo inédito en más de 10 años de The Cure saldrá al mercado durante el 2020 como parte de un ambicioso proyecto que contempla el lanzamiento de 3 discos diferentes de acuerdo a su líder, Robert Smith.

The Strokes

Los iconos del indie rock no han lanzado un álbum formal desde ‘Comedown Machine’ del 2013, pero en algunos de sus recientes shows en vivo, han tocado temas nuevos como “The Adults Are Talking” y “Ode To The Mets” que se espera sean incluidos en lo que será su sexto álbum.

The Killers- ‘Imploding The Mirage’

‘Imploding The Mirage‘ será el sexto material de estudio en la carrera de la agrupación liderada por Brandon Flowers; sucesor del exitoso ‘Wonderful Wonderful’ del 2017, y que en palabras de la banda será “más divertido, un poco más animado y agradecido”.

Tame Impala- ‘The Slow Rush’

Hasta el momento, Kevin Parker y sus compañeros en Tame Impala han compartido tres sencillos de esta nueva producción discográfica: “Borderline”, “It Might Be The Time” y “Posthumous Forgiveness”. El lanzamiento del disco está programado para el 14 de febrero del 2020.