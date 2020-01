Studio Ghibli, uno de los estudios de animación más famosos del mundo, tiene noticias muy emocionantes para todos sus fans.

En su mensaje de Fin de Año, el estudio ha revelado que se encuentra trabajando en distintos proyectos, entre los cuales se encuentran dos nuevas películas que serían estrenadas este 2020.

En el mensaje, el cual compartimos abajo, Studio Ghibli también hace mención del parque temático de la compañía, el cual abriría sus puertas muy pronto.

Además, Studio Ghibli prepara una adaptación en teatro del clásico Nausicaä of the Valley of the Wind, la cual se estrenará en Japón en los próximos meses.

Aún no hay más información sobre las nuevas películas de Studio Ghibli, al menos una de estas podría ser How Do You Live?, en la cual se encuentra participando Hayao Miyazaki, y su estreno ocurriría antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.