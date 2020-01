Escucha "Ode to the Mets", la nueva canción de The Strokes.

Este 2020 inició con el pie derecho para todos los fans de The Strokes. La banda liderada por Julian Casablancas estrenó el pasado Fin de Año una nueva canción, supuestamente titulada “Ode to the Mets”. El estreno ocurrió durante un concierto para recibir el Año Nuevo, en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con el propio Julian Casablancas, esta nueva canción representa el “regreso” de The Strokes y aparecerá en el nuevo álbum de la banda, el cual aún cuenta sin nombre ni fecha de lanzamiento confirmados.

Mientras tanto, abajo puedes escuchar “Ode to the Mets”, la nueva canción de The Strokes.