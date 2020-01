El día de hoy, Coachella soltó el cartel oficial de su próxima edición la cual se realizará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2020.

Una vez más, el festival apostó por la diversidad de géneros y épocas, con actos legendarios como Rage Against the Machine, Thom Yorke o Fatboy Slim, compartiendo el Empire Polo Field con actos más actuales como Lana Del Rey, Run the Jewels, Lil Uzi Vert o 21 Savage.

Y hablando de diversidad, una vez más, Coachella importó uno de los actos más populares de México, y en esta edición la Banda MS hará su aparición en el desierto de California, desde Sinaloa para el mundo, los días Domingo 12 y 19 de abril.

No es la primera vez que Coachella incluye un acto mexicano que no sea de géneros rock o música electrónica, precisamente. En ediciones pasadas, Coachella ha recibido artistas mexicanos como Los Ángeles Azules (2018) o Los Tucanes de Tijuana (2019).

Los boletos para Coachella 2020 están completamente agotados.