El espíritu navideño aún no se termina.

La sensación del indie rock Mac DeMarco ha compartido su propia versión del clásico de Navidad conocido como “Santa Claus Is Coming To Town”, y ya lo puedes escuchar en el reproductor abajo.

Lo más interesante de todo es que este cover fue grabado apenas hace dos días, en plena Navidad, por el propio DeMarco mientras millones de personas celebraban el día con sus familiares.

Si eres de los que aún no quiere que la Navidad se termine, entonces el siguiente cover de “Santa Claus Is Coming To Town” te ayudará a mantener vivo el espíritu navideño.