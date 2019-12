Después de más de 7 años, My Chemical Romance finalmente ofreció su primer concierto de reunión, el pasado viernes 20 de diciembre, en la ciudad de Los Angeles, California.

Por supuesto, las expectativas de este concierto se fueron hasta el cielo, pero My Chemical Romance supo cómo complacer a miles de fans que lograron alcanzar un boleto para este show.

A lo largo de 20 canciones, Gerard Way y compañía tocaron canciones de toda su discografía, concentrándose principalmente en los álbumes Three Cheers for Sweet Revenge y The Black Parade.

Y pues nada, este es el increíble setlist que My Chemical Romance tocó en su concierto de reunión, después de casi 8 años de estar separados.