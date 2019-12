The National realmente tocó nuestros corazones este 2019 con el release de ‘I Am Easy To Find’ y esa impresionante cátedra de música en el show que dieron acá en CDMX.

Sin embargo, para Matt Berninger, más que “descansar” esta es una etapa para crear. Tanto así que recientemente en una entrevista para NME, el vocalista confesó encontrarse en un estado creativo tan alterado, que dice sentirse como “Bradley Cooper” en ‘Limitless’.

“Y no es sólo eso, sino que de un tiempo para acá también me he sentido liberado; más feliz y libre de hacer lo que hago en el escenario.



Antes, por alguna extraña razón, simplemente no lo conseguía. Era como odiar el agua pero amar nadar. Hoy ya todo ha cambiado, me siento feliz de hacer lo que hago y eso es fenomenal”.

Cuando se le preguntó si se aproximaba más música con The National, Berninger comentó más acerca de su proyecto solista que de la banda:

La verdad es que pensé que me estaba alejando de la idea de hacer mi propio disco con la llegada de ‘I Am Easy To Find’, sin darme cuenta que más bien, me estaba acercando a él. Eso sumado a que Aaron & Bryce me ayudaron a hacer el score para un musical llamado ‘Cyrano’, me empujó a estar en un punto creativo en donde simplemente no he parado de escribir y bueno, aquí estamos.

Por el momento, más música con The National parece estar en pausa, ya que su meta principal ahorita es promover y compartir con tanta gente sea posible el trabajo en solitario que ha realizado.

Pero bueno, todo puede pasar, ¿cierto?