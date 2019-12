Perdón pero es que no pensar en un videojuego que tenga este altísimo título tan merecido.

GTA V salió en 2013 justo en una transición dificilísima para cualquier videojuego:

El salto de una consola “vieja” a una consola “nueva”.

Y es que mientras Sony se encontraba listo para envolver al PS3 en proceder al lanzamiento del PS4, Naughty Dog liberó GTA conscientes del riesgo que representaba hacerlo justo en esa complicada época.

Y aún así, triunfó.

Y decir “triunfó” es incorrecto, pues en realidad GTA V sigue triunfando gracias a que 6 años después, es el título más vendido a nivel mundial con la plataforma en línea más completa, compleja y utilizada (todavía más que Fortnite por el nivel de gráficos en GTA y lo amplio que es u mapa).

Y por eso la revista TIME le ha colocado como el juego de la década.

Bajo el mismo, vienen nombres como “Breath Of The Wild” y “League Of Legends” y “Pokémon Go”. Y aunque muchos lograron cosas gigantescas no sólo en línea, sino “irl” (in real life), GTA V sigue siendo el rey gracias a que constantemente desarrollan nuevos DLC, actualizaciones y estrategias para hacer de su pequeño universo, un escape para sus usuarios.