¡Estas no son buenas señales, para nada!

Después de una larga, pero larguísima espera (42 años, para ser exactos), ayer finalmente se estrenó el último episodio de Star Wars, The Rise of Skywalker.

Horas después de su estreno comenzaron a llegar las primeras reseñas, las cuales, hasta el momento, están completamente divididas. Hay quienes aclaman el final de la saga, pero al mismo tiempo hay quienes la repudian.

Sin embargo, un dato interesante sobre el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, es que el propio creador de la historia, George Lucas, no asistió a la premiere oficial de la película.

¿La razón? Bob Iger, CEO de Disney, explica que para George Lucas ya “no hay nada nuevo” en la nueva trilogía de la saga, y que “no hay suficientes avances visuales o tecnológicos logrados”.

Al momento, George Lucas no se ha expresado sobre el resultado final de The Rise of Skywalker, pero algunos fans creen que su distanciamiento de la nueva trilogía es buena, para proteger todo lo que representa el concepto original de la saga.

Otros piensan que su falta de aprobación por la nueva etapa de Star Wars solo está hundiendo más y más su legado, el cual ha transformado a casi media decena de generaciones.