A poco menos de un año del lanzamiento de su más reciente material discográfico, ‘Assume Form‘, James Blake se presentó como el acto musical de la última edición de The Tonight Show with Jimmy Fallon, y no llegó solo, pues se hizo acompañar de una imponente orquesta.

El cantante de 31 años de edad interpretó en vivo “I’ll Come Too’, noveno tema de ‘Assume Form’, y lo hizo alejado de su piano. Esta presentación contrasta enormemente con lo que ha venido realizado durante su último e íntimo tour, pues ha girado a través de distintas ciudades en Estados Unidos valiéndose únicamente de su voz y un piano.

‘Assume Form’ fue lanzado en enero del 2019 e incluye colaboraciones con importantes artistas internacionales como Rosalía, Travis Scott o Andre 3000 y fue nominado a Mejor Álbum Alternativo en la 62a Entrega Anual de los Premios Grammy.

No te pierdas a James Blake en The Tonight Show with Jimmy Fallon: