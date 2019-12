Muy pronto tendremos mucho contenido nuevo sobre ‘He-Man’ a través de Netflix, pues la plataforma ha confirmado una nueva serie animada de ‘He-Man and the Masters Of The Universe’ que será una re-imaginación del popular show de la década de los ochenta.

Este proyecto es complementario al anunciado durante el verano pasado que tendrá al cineasta Kevin Smith al frente de la producción, en otra nueva serie que continuará la trama donde se quedó en 1985, cuyo título será ‘Masters of the Universe: Revelation’.

La nueva serie animada de ‘Masters Of The Universe’ será un producción entre Netflix y Mattel Television, cuya animación será realizada a través de técnica CGI. Por su parte, la trama asegura que “reinventará el cuento clásico con historias completamente nuevas y una nueva versión de los personajes icónicos”, lo que quiere decir que veremos de vuelta al poderoso príncipe Adam y sus aliados quienes combatirán al siempre malvado Skeletor.

via GIPHY

De momento no existe fecha de lanzamiento oficial para ninguno de los dos proyectos, pero se sabe que Mattel planea lanzar una nueva serie de figuras de acción de ‘Masters Of The Universe’ para otoño del 2020, entonces, no es muy descabellado pensar que Netflix decida estrenar su nueva serie para esas mismas fechas.