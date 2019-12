Encontrar un show en vivo completo ofrecido por la agrupación que alguna vez encabezara Ian Curtis es ciertamente algo difícil, pues durante los años en los que Joy Division se mantuvo activo (1976-1980), la tecnología disponible no permitía que fuera tan fácil grabar como lo es hoy en día.

Afortunadamente, existe en línea un video de una de sus actuaciones ofrecida en el año de 1979 en la ciudad de Manchester mientras giraban en compañía de la agrupación británica Buzzcocks.

El video, de 56:35 minutos, incluye canciones como “Shadowplay”, “Love Will Tear Us Appart” o “Colony”, aunque no incluye la última que tocaron aquella noche del 27 de octubre de 1979, “Transmission”. De hecho, el material fue utilizado para la compilación ‘Here Are The Young Men’.

El audio y el video, por supuesto, no son de alta definición y a ratos cuesta un poco escuchar con claridad lo que sucede sobre el escenario, pero sin duda alguna, es una joya perdida en el tiempo.