La primera grabación de The Smiths es un cover de The Cookies.

Hoy llegó a Internet un verdadero regalo para los fans más aguerridos de The Smiths.

Se trata de la primera grabación que la banda hizo en toda su historia, la cual consiste en un cover de la canción “I Want A Boy For My Birthday”, original de The Cookies.

La grabación, fechada en 1982, nos da un perfecto vistazo a las herramientas que bandas como The Smiths usaban para grabar el mejor demo posible, y así poder compartir su música con más amigos, y eventualmente con el mundo.

Escucha cómo sonaban The Smiths en 1982 en la siguiente grabación.