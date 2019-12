A un par de días de que se produzca su estreno comercial en salas a nivel nacional, ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ ha sido duramente criticada por la prensa especializada y ha recibido los peores comentarios desde ‘Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma‘ de 1999.

La cinta, que le pone punto final a la icónica saga intergaláctica , ostenta la segunda peor calificación de las nueve que conforman la franquicia, principalmente, por crear una historia que a toda costa busca complacer al rabioso y difícil fandom de ‘Star Wars‘, en lugar de crear un guión profesional.

El popular sitio Rotten Tomatoes le dio un 59% de aprobación, frente al 53% que tiene ‘La Amenza Fantasma‘ lanzada hace una década.

“The Rise of Skywalker es una mala película y un final miserable que no tiene otro propósito que asegurar a los fanáticos adultos de ‘Star Wars’ que siguen siendo los “elegidos” de la galaxia de la cultura pop“, comentó Scott Mendelson de Forbes.