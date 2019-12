A poco más de un año de su estreno en la pantalla grande, finalmente se revela el primer teaser de la segunda parte de ‘A Quiet Place’, el exitoso thriller escrito, dirigido y actuado por John Krasinksi (‘The Office’), que también cuenta con el protagónico de la actriz Emily Blunt (‘The Devil Wears Prada’), quien es esposa de Krasinski en la vida real.

‘A Quiet Place: Parte 2‘ seguirá la historia de Evelyn Abbott (Emily Blunt) y sus hijos Marcus (Noah Jupe) y Regan (Millicent Simmonds) tras el fatal desenlace de Lee (John Krasinksi), su padre, quien se sacrifica para mantenerlos a salvo.

El avance, de apenas 30 segundos de duración, nos muestra a la familia mientras atraviesan cuidadosamente un claro.

‘A Quiet Place: Parte 2’ también contará con las actuaciones de Cillian Murphy (‘Peaky Blinders’) y Djimon Hounsou (‘Guardians of the Galaxy’) en papeles aún no revelados.

El full trailer de esta nueva entrega llegará el día de Año Nuevo, así que habrá que estar pendientes.