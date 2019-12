Y no necesariamente sea porque Diego Boneta o la producción no hayan llegado a un acuerdo, sino porque en realidad, la serie que hasta el momento no se ha equivocado tanto en la selección de actores que den vida al cantante puertorriqueño, quiere ser todavía más precisa en esta 2nda temporada.

¿Y cómo lograrán eso?

Colocando a un actor que sea más cercano a la edad actual de Luis Miguel y su etapa adulta.

Obviamente ya en este nivel, Boneta tiene poco que hacer considerando que el actor aún mantiene una imagen más joven. Sin embargo, la producción no ha cerrado las puertas a que Diego pueda aparecer en repentinos “flashbacks” además, claro, de no haber anunciado aún quién será el nuevo “Luis Miguel”…

¿A quién le tiran sus fichas?