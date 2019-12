De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, Disney+ se encuentra desarrollando lo que podría ser su último remake para la plataforma de streaming de la mano de ‘Turner and Hooch’ ( ‘Socios y Sabuesos’ para el público hispanohablante), la exitosa película estelarizada por Tom Hanks y lanzada en 1989.

La cinta original, que presentó a Hanks como un detective llamado Beasley trabajando junto a su compañero canino, Hooch, recibirá una renovación del creador de ‘Burn Notice’, Matt Nix, quien está escribiendo y produciendo la nueva versión. El proyecto está supervisado por 20th Century Fox TV, en donde Nix firmó un acuerdo general.

La dinámica de reciclar contenidos para convertirlos en serie ha sido una estrategia que Disney+ ha estado explotando al máximo, y que aparentemente le ha funcionado, pues ahora mismo tienen en su catálogo ‘The Mandalorian‘, (derivada del universo ‘Star Wars‘), ‘High School Musical: The Musical: The Series‘ y se encuentran en platicas con el director de ‘Querida, Encogí a los Niños’ para re-lanzar la franquicia a través de su servicio.

Por su parte, ‘Turner and Hooch’ debutó con gran éxito en taquillas en 1989 de la mano de Touchstone Pictures recaudando $71 millones de dólares, frente a los $13 millones que costó hacerla.